Стали известны подробности аварии на повороте в Кедровку

Утром 6 февраля на повороте на жилой район Кедровка в Кемерове столкнулись фура и иномарка.

Как рассказали в городской ГИБДД, водитель Toyota Camry, двигавшийся со стороны Кедровки в сторону трассы, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение с грузовиком Isuzu.

Виновник ДТП получил различные травмы, он был доставлен в больницу. Известно, что ранее мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

Фото: «Инцидент Кемерово» - «ВКонтакте»