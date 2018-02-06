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Стали известны подробности аварии на повороте в Кедровку

06 февраля 2018 в 16:27

Утром 6 февраля на повороте на жилой район Кедровка в Кемерове столкнулись фура и иномарка.

Как рассказали в городской ГИБДД, водитель Toyota Camry, двигавшийся со стороны Кедровки в сторону трассы, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение с грузовиком Isuzu.

Виновник ДТП получил различные травмы, он был доставлен в больницу. Известно, что ранее мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за превышение скорости. 

 

 

Фото: «Инцидент Кемерово» - «ВКонтакте»


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