На кузбасской трассе сгорел частный микроавтобус

Возгорание произошло вечером 6 февраля в районе развилки трассы Кемерово – Анжеро-Судженск в городе Березовский.

Пожар удалось потушить через 12 минут после поступления сигнала на пульт дежурного, однако на момент прибытия подразделения пожарных салон автомобиля Toyota Coaster 2003 года выпуска уже полностью выгорел.

Информации о пострадавших нет. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, по предварительной версии причиной возгорания автобуса стала неисправность систем и узлов транспортного средства.