К 100-летию города в Кемерове издали книгу об учителях

Биографический справочник «Ушли в бессмертие со школьного порога…» посвящен вековому юбилею областной столицы и составлен на основе архивных материалов и воспоминаний живых свидетелей.

Книгу написал учитель истории и обществознания школы № 19 Владимир Колесников. В ней рассказывается о жизни, работе и подвиге работников народного образования и просвещения во время Великой Отечественной войны.

Как сообщили в областной администрации, для создания книги были оцифрованы материалы фондов школьных музеев Кемерова и Кемеровского района и создана база данных о педагогах, погибших в годы войны.

- Поисково-исследовательская работа по истории народного образования города Кемерово проводится и в настоящее время. Все собранные материалы найдут своё отражение в реализации городского проекта «Виртуальный музей народного образования города Кемерово», - сообщили в мэрии.