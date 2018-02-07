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В Калтане пожар унёс жизнь инвалида

07 февраля 2018 в 14:05

Около шести вечера в переулке Карьерном загорелся частный дом. Предварительной причиной возгорания названо неосторожное обращение с огнём при растопке печи.

Сигнал о возгорании поступил в дежурную часть в 17:44, уже через 15 минут силами девяти спасателей разбушевавшееся пламя было потушено.

В доме сотрудники МЧС обнаружили тело 68-летнего хозяина. Известно, что мужчина был инвалидом первой группы. В настоящее время в обстоятельствах случившегося разбираются следователи.


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