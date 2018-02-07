В Кемерове сняли "чёрного неба"

Режим неблагоприятных метеоусловий №1 был введен на территории областного центра утром 1 февраля. За несколько дней до этого город накрыл густой туман.

Помимо областной столицы режим «черного неба» действовал в Новокузнецке и Прокопьевске, однако 4 февраля ограничения по вредным выбросам для промышленных заводов здесь были сняты. В Кемерове из-за отсутствия ветра режим №1 продержался дольше всего.

Синоптики сообщили, что в 18:00 7 февраля режим будет снят и в областной столице. Это связано с изменением погодных условий: начался снегопад, а также ожидается ночной ветер порывами до 12-17 метров в секунду. Из-за этого вредные выбросы не будут застаиваться в воздухе и опускаться к земле.