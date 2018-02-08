В Кемерове на бульваре Строителей горело общежитие: есть пострадавшие

Пожар случился днём 7 февраля на четвертом этаже в общежития № 50/2 на бульваре Строителей.
На момент прибытия сотрудников МЧС, подъезд дома был задымлен, 50 жителей пришлось эвакуировать. В комнате, где произошло возгорание, никого не было. В результате пожара квартира выгорела.
Известно, что пятерым людям потребовалась медицинская помощь. Их доставили в больницу. Предварительно, у пострадавших были признаки отравления угарным газом лёгкой и средней степеней.
В настоящее время выясняются все обстоятельства инцидента уточняются.
Фото: "Инцидент-Кемерово" - "ВКонтакте"
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