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В Кемерове на бульваре Строителей горело общежитие: есть пострадавшие

08 февраля 2018 в 09:45

Пожар случился днём 7 февраля на четвертом этаже в общежития № 50/2 на бульваре Строителей.

На момент прибытия сотрудников МЧС, подъезд дома был задымлен, 50 жителей пришлось эвакуировать. В комнате, где произошло возгорание, никого не было. В результате пожара квартира выгорела.

Известно, что пятерым людям потребовалась медицинская помощь. Их доставили в больницу. Предварительно, у пострадавших были признаки отравления угарным газом лёгкой и средней степеней.

В настоящее время выясняются все обстоятельства инцидента уточняются. 

Фото: "Инцидент-Кемерово" - "ВКонтакте"


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