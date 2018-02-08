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Прокопчанка чуть не убила мать за вмешательство в её личную жизнь

08 февраля 2018 в 10:42

В Прокопьевске полицейские задержали местную жительницу, которая угрожала расправой своей престарелой матери.

Выяснилось, что это была не первая ссора родственниц. Женщины стали конфликтовать после того, как в доме поселился сожитель дочери. На этот раз, поле того как престарелая слабовидящая мать-инвалид в очередной раз высказала недовольство в адрес мужчины, дочь схватила сковороду и ударила ей несколько раз женщину. Затем злоумышленница в гневе сообщила, что если мать и дальше будет мешать ёе личной жизни, то она расправится с ней при помощи кочерги.

Прокопчанке грозит два года лишения свободы, также решается вопрос о привлечении её к ответственности за причинение вреда здоровью.


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