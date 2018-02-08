ЧП на шахте "Осинниковская": погиб рабочий

В ночь на четверг, 8 февраля во время крепления кровли горной выработки в вентиляционном штреке шахты «Осинниковская» произошел вывал горной массы.

В момент аварии под землей находились 125 человек, в том числе восемь на аварийном участке. Диспетчер вызвал на шахту горноспасателей, которые ликвидировали последствия аварии. Работа шахты не останавливалась. Известно, что шахтеров не эвакуировали, работники аварийного участка покинули его самостоятельно. По информации ГУ МЧС по Кемеровской области, в настоящий момент спасательные работы на шахте завершены. В них были задействованы 21 специалист МЧС России и пять единиц техники.

В результате обвала пострадал 45-летний рабочий шахты – он доставлен в больницу с переломом ноги. Ещё один 34-летний горняк погиб на месте, его тело уже подняли на поверхность.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».