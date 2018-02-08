Тропический «Остров» среди зимы: кемеровчане окунулись в лето вместе с ТНТ

5 февраля на ТНТ стартовал новый сезон комедийного сериала «Остров». Накануне жители областной столицы смогли окунуться в жаркое тропическое лето, а в день премьеры студенты четырех крупных кемеровских ВУЗов приняли участие в акции «Тропический песок».

3 февраля ТНТ-Кемерово подготовил для горожан яркую морскую фотозону, фреш-бар с освежающими коктейлями и даже спасательную вышку в ТЦ «Радуга».

Попробовать тропический коктейль мог любой желающий, разместивший в социальных сетях фото с хэштегом #островтнткемерово на фоне фотозоны сериала «Остров». Ленты «ВКонтакте» и «Инстаграмме» жителей Кемерова быстро заполнились тропическими постами. Всего в акции приняло участие около 3 000 человек.

А 5 февраля более 600 учащихся четырех крупных кемеровских ВУЗов помогали команде ТНТ-Кемерово посыпать дорожки у ВУЗов песком с «Острова».

Такой радикальный способ борьбы с гололедом придумал телеканал ТНТ, при этом песок доставили прямо с райского острова, на котором развиваются события сериала.

«Превратить гололед в просторные пляжи вряд ли получится, зато люди меньше будут падать на улицах и смогут почувствовать нашу любовь, заботу и тепло», - прокомментировали акцию представители телеканала ТНТ в Кемерове.

Акции телеканала еще раз напомнили кемеровчанам, что тепло не за горами. А для всех зрителей ТНТ жаркое тропическое лето уже наступило – второй сезон комедийного сериала «Остров» на канале с понедельника по четверг в 20.00!