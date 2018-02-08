Подростки из Новокузнецка избили школьников, чтобы проверить их дружбу

Минувшей осенью два новокузнечанина 15 и 18 лет заметили на улице двух школьников и решили выяснить, настоящие ли они друзья и будут ли защищать друг друга, если кто-нибудь захочет их избить. После утвердительного ответа подростки начали избивать обоих приятелей.

Как рассказали в Су СКР по Кемеровской области, один из нападавших бил только кулаками, а второй избивал упавшего на землю ногами. В результате избиения пострадавшим были причинены ушибы и травмы различной степени тяжести. Затем злоумышленники отобрали у школьников сотовые телефоны и отправили их домой.

Несмотря на угрозы хулиганов, потерпевшие рассказали о случившемся родителям, и Те обратились в полицию.

По итогам расследования нападавшим предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья). Также им вменяется отягчающий вину признак – совершение преступления в составе группы лиц. Примечательно, что один из злоумышленников должен быть пойти служить в армию, но скорее всего он отправится в другое казенное учреждение.