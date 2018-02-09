Междуреченец случайно застрелил себя из найденной винтовки

3 февраля в одном из домов поселка Распадный был обнаружен труп 58-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы. По предварительной версии кузбассовец сам случайно убил себя.

Погибший вместе с приятелем распивал спиртные напитки. В ходе застолья один из приятелей предложил пострелять из винтовки, найденной в лесу, и дал другу 12 патронов. Постреляв, мужчины вернулись в дом, и хозяин ненадолго отлучился, оставив гостя наедине с ружьем. Прозвучал хлопок, хозяин пришел и увидел, что приятель выстрелил себя в глаз. Скорее всего он решил посмотреть в дульный срез и непроизвольно нажал на курок.

В настоящее время по факту случившегося проводится доследственная проверка. Для установления точных обстоятельств назначены баллистическая и химическая экспертизы.