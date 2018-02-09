Кузбассовец чуть не умер в суде, получив постановление о штрафе

Мужчина пришел в суд, чтобы забрать решение об административном штрафе, и у него случился эпилептический припадок.

Инцидент произошел в здании Яшкинского районного суда. Местный житель пришел в суд, чтобы забрать решение об административном штрафе в размере пяти тысяч рублей.

По пути в нужный кабинет оштрафованный упал и забился в припадке. Первую помощь мужчине оказал судебный пристав, впоследствии он был передан бригаде скорой помощи.

Очевидцы случившегося предположили, что мужчина мог переволноваться из-за постановления о штрафе.