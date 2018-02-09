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Конфликт на кемеровской парковке: пострадал 2-летний ребёнок

09 февраля 2018 в 15:18

Ссора на парковке одного из торговых центров Кемерова закончилась тем, что зачинщик брызнул из газового баллончика в лицо девочки.

Как установили полицейские, что супружеская пара с ребенком шли от своей машины ко входу в ТЦ. В этот момент на парковку заехал автомобиль, который проехал очень близко от мужчины, державшего на руках малолетнюю дочь. Отец сделал женщине-водителю замечание, в ответ из салона вышел пассажир и заявил, что парковка — не место для пешеходов с детьми. Между 19-летним парнем и главой семьи вспыхнул конфликт, в ходе которого зачинщик достал из кармана своей одежды перцовый газовый баллончик и распылил его в сторону супругов.

Злоумышленника доставили в отдел полиции. В ходе проверки будет установлено, какой вред был причинён пострадавшим.


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