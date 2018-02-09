Мать-алкоголичку из Киселёвска осудят за смерть младенца

Многодетная мать отказалась лечить свою 6-месячную дочь, в результате малышка скончалась.

Женщина состоит на учете в ПДН, она уже привлекалась к административной и уголовной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. При рождении у младшего ребёнка выявили ряд заболеваний. После курса реабилитации мать с младенцем выписали из больницы для наблюдения у педиатра по месту жительства, однако на прием к врачу женщина не показывалась.

Когда 37-летней киселевчанке предоставили бесплатное лечение в перинатальном центре, она отказалась ложиться в больницу. После того, как малышке стало хуже, полицейские уговорили нерадивую мать госпитализироваться, однако спустя несколько дней она сбежала из клиники вместе с больным ребёнком.

Женщина не только не занималась лечением дочери, но и регулярно оставляла её без присмотра, так как злоупотребляла алкоголем. В результате больной младенец умер. В ближайшее время многодетная мать предстанет перед судом.