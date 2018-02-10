На Южном в областной столице загорелся трамвай

Происшествие случилось вчера днем в микрорайоне Южный областной столицы. Трамвайный вагон, выполняющий рейс по маршруту № 5, задымился.
Водитель, почувствовав запах дыма, остановила трамвай. Все пассажиры покинули электротранспорт. На место выехали 7 сотрудников МЧС с двумя единицами техники.
Возгорание было оперативно ликвидировано, никто не пострадал.
Предварительно установлено, что причиной случившегося явилось короткое замыкание.
Фото: Вконтакте
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