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На Южном в областной столице загорелся трамвай

10 февраля 2018 в 14:21

Происшествие случилось вчера днем в микрорайоне Южный областной столицы. Трамвайный вагон, выполняющий рейс по маршруту № 5, задымился.

Водитель, почувствовав запах дыма, остановила трамвай. Все пассажиры покинули электротранспорт. На место выехали 7 сотрудников МЧС с двумя единицами техники.

Возгорание было оперативно ликвидировано, никто не пострадал.

Предварительно установлено, что причиной случившегося явилось короткое замыкание.

Фото: Вконтакте


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