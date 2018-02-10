Археологи впервые проведут раскопки в черте Кемерова

Глава города Илья Середюк рассказал о том, что в черте столицы региона впервые будут проводиться археологические раскопки.

Ранее в Кемерове уже находили древние предметы быта, часть скелета мамонта. Однако раскопки не продолжались из-за застройки. Сейчас власти города договорились с краеведами и археологами об изучении курганов. Возможно, здесь будут совершены находки, которые откроют новые знания об истории Сибири.

Мэр пообещал археологам помощь в решении возникающих в процессе административных вопросов.