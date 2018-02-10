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70-летняя беловчанка помогла поймать грабителя

10 февраля 2018 в 15:13

В Белове на 64-летнюю горожанку напал уличный грабитель. Он схватил ее сумку и сбежал. Прибывшим полицейским пострадавшая не смогла описать нападавшего, т.к. он подбежал со спины и быстро скрылся. Однако произошедшее видела из окна квартиры соседка пострадавшей, 70-летняя пенсионерка.

Она описала подозреваемого, и вскоре благодаря приметам он был задержан. 43-летний беловчанин ранее уже привлекался к уголовной ответственности за уличные грабежи. Сейчас ему грозит до четырех лет заключения.

Большую часть похищенного вернули пострадавшей.


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