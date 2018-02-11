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При возгорании в частном доме в Ленинске-Кузнецком скончался пожилой мужчина

11 февраля 2018 в 20:14

Происшествие случилось в пятницу поздним вечером в городе Ленинск-Кузнецкий. Загорелся один из частных домов. Местные жители сообщили о пожаре.

На место выехали 10 сотрудников МЧС с тремя единицами техники. После того как огонь был полностью потушен, в доме был обнаружен труп мужчины. 69-летний хозяин жилья погиб, по предварительной версии, отравившись угарным газом.

Причины пожара выясняются. Предварительная версия – нарушения при использовании электроприборов.


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