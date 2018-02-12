Кемеровский школьник ударил сверстника ножницами в горло

Инцидент случился в пятницу, 9 февраля, рядом со школой №84. Один из учеников 4 класса ударил учащегося параллельного класса ножницами по шее в области горла.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на мать потерпевшего, после уроков между мальчиками произошел конфликт. Через некоторое время товарищ привел окровавленного ребенка к женщине на работу. Мать сразу же отвезла его в травмпункт, а затем в отдел полиции.

Медики диагностировали у потерпевшего резаную рану области шеи справа. В настоящее время по факту случившегося проводится расследование.