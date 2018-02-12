Приемные родители из Новокузнецка истязали двух 10-летних девочек

В 2016 годe пара из Кузедеево взяла из приюта двух девочек. Как выяснилось, приемными родителями двигало только желание получать денежное пособие, а через некоторое время женщина и ее сожитель и вовсе стали издеваться над детьми.

Девочек били, выставляли в неотапливаемые сени, среди ночи ставили в угол, где дети проводили по несколько часов. За особые "провинности" их сажали на цепь.

Спустя некоторое время дети рассказали о происходящем учителям, взрослые сообщили об издевательствах в полицию.

Выяснилось, что специалисты, которые должны были осуществлять контроль за опекунами, свои должностные обязанности не выполняли. Никто не проверял родителей на предмет жестокого обращения с детьми. За время нахождения в приемной семье девочки заметно потеряли в весе - их ограничивали в еде.

В отношении родителей возбуждены два уголовных дела по статьям «Истязание» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Суд признал обоих виновными и приговорил женщину к трем годам и семи месяцам условного срока, мужчину - к трем годам условно. Также прокуратура города готовит иски о взыскании со злоумышленников компенсации морального вреда.