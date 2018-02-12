В Кузбассе произошло ДТП с участием рейсового автобуса: есть пострадавший

Днем 11 февраля на 262-м километре автодороги Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий – Кемерово – Юрга пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем.

По предварительной информации, водитель автобуса не выдержал дистанцию и допустил столкновение с двигавшейся в попутном направлении Toyota Corolla. В результате один из пассажиров иномарки получил травму.

Из 40 пассажиров, находившихся в момент аварии в салоне автобуса, никто не пострадал. Они продолжили поездку на другом автобусе.