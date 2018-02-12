В Новокузнецке вооруженный грабитель отобрал у женщины собаку

Неизвестный с ножом перерезал поводок и скрылся с хаски в неизвестном направлении.

Новокузнечанка пошла вместе с собакой в гараж за машиной. Внезапно она услышала шаги и заметила быстро приближающегося мужчину. Злоумышленник подбежал к потерпевшей, перерезал ножом поводок и убежал вместе с живой добычей. Помешать грабителю женщина не смогла.

В настоящее время по факту случившегося возбуждено уголовное дело, поисками собаки и подозреваемого занимаются полицейские. Сумма причиненного женщине ущерба оценена в 14 тысяч рублей.