Директор кемеровского интерната обворовала подопечных пенсионеров

В Кемерове по обвинению в мошенничестве перед судом предстанет 44-летняя руководитель частного дома-интерната для престарелых и инвалидов.

Клиентами злоумышленницы были одинокие пенсионеры. В ходе общения с ними обвиняемая узнавала о наличии денежных средств на их расчетных счетах. В дальнейшем она заключала с пожилыми людьми договоры пожертвования или составляла нотариальные доверенности от их имени. Таким образом женщина получила право распоряжаться денежными средствами семи пенсионеров. С их счетов она похитила порядка 1,5 миллионов рублей.

В настоящее время дело передано в суд, мошеннице грозит до 10 лет лишения свободы.