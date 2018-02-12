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Директор кемеровского интерната обворовала подопечных пенсионеров

12 февраля 2018 в 15:20

В Кемерове по обвинению в мошенничестве перед судом предстанет 44-летняя руководитель частного дома-интерната для престарелых и инвалидов.

Клиентами злоумышленницы были одинокие пенсионеры. В ходе общения с ними обвиняемая  узнавала о наличии денежных средств на их расчетных счетах. В дальнейшем она заключала с пожилыми людьми договоры пожертвования или составляла нотариальные доверенности от их имени. Таким образом женщина получила право распоряжаться денежными средствами семи пенсионеров. С их счетов она похитила порядка 1,5 миллионов рублей.

В настоящее время дело передано в суд, мошеннице грозит до 10 лет лишения свободы.


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