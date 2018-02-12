Четвероклассник из Новокузнецка вымогал деньги у сверстников

Юному преступнику предстоит отбыть 30 суток в исправительном учреждении.

На противоправное поведение одного из учеников пожаловались родители потерпевших. Выяснилось, что одноклассник в грубой форме вымогал у детей деньги. 12-летний правонарушитель раннее оставался на второй год, и так как он физически сильнее своих одноклассников, те отдавали ему имеющиеся у них небольшие суммы денег – как правило, по 20-30 рублей. Также известно, что подросток уже состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних за избиение младшего школьника.

Так как малолетний преступник еще не достиг возраста уголовной ответственности, суд отправил школьника в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Ближайшие 30 суток он проведет в изоляции.