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В Междуреченске посетитель бара «попросил» выключить музыку при помощи оружия

13 февраля 2018 в 09:51

Вечером 11 февраля в одном из заведений Междуреченска сотрудники Росгвардии задержали 31-летнего местного жителя, который угрожал пистолетом сотрудникам бара.

Как рассказали в ведомстве, посетитель просил бармена выключить музыку, которая ему не понравилась. Получив отказ, посетитель достал из сумки оружие и стал угрожать им оппоненту. После того, как бармен нажал на кнопку тревожной сигнализации, дебошир выбежал на улицу и выбросив пистолет в снег, попытался скрыться.

Подозреваемый был задержан. В снегу следственно-оперативная группа обнаружила выброшенное им оружие – это оказался пневматический пистолет.

Задержанный объяснил свой поступок тем, что от громкой музыки у него разболелась голова. В настоящее время в ситуации разбирается полиция.


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