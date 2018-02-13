В Междуреченске посетитель бара «попросил» выключить музыку при помощи оружия

Вечером 11 февраля в одном из заведений Междуреченска сотрудники Росгвардии задержали 31-летнего местного жителя, который угрожал пистолетом сотрудникам бара.

Как рассказали в ведомстве, посетитель просил бармена выключить музыку, которая ему не понравилась. Получив отказ, посетитель достал из сумки оружие и стал угрожать им оппоненту. После того, как бармен нажал на кнопку тревожной сигнализации, дебошир выбежал на улицу и выбросив пистолет в снег, попытался скрыться.

Подозреваемый был задержан. В снегу следственно-оперативная группа обнаружила выброшенное им оружие – это оказался пневматический пистолет.

Задержанный объяснил свой поступок тем, что от громкой музыки у него разболелась голова. В настоящее время в ситуации разбирается полиция.