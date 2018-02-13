В Кемерове столкнулись две легковушки: травмированы оба водителя

ДТП произошло вечером 12 февраля. На перекрестке проспекта Октябрьского и Пионерского бульвара столкнулись Opel Corsa и ВАЗ-2109.

По информации областной ГИБДД, виновников ДТП стал водитель иномарки. В 20:45 в районе здания №4а по проспекту Октябрьскому он не уступил дорогу отечественному автомобилю. В результате столкновения пострадал сам водитель иномарки, а также женщина, бывшая за рулем ВАЗа. Примечательно, что первоначально она не заявила о травмах и почувствовала ухудшение состояния здоровья только по возвращению домой.

Пострадавшим оказана медицинская помощь. Обстоятельства аварии уточняются.