Стало известно, когда начнётся ремонт дорог к новому сезону в Кемерове

Напомним, в 2018 году планируется отремонтировать 75,6 км дорог: 54,5 км – непосредственно в областной столице, 3,4 км – в Кемеровском районе и 17,7 км дорог регионального значения.

Специалисты приступят к ремонту дорог сразу после окончания плановых работ по замене инженерных сетей, находящихся под дорожным полотном. Непосредственно в городе. специалисты положат новый асфальт на участках улиц Островского, Кузнецкий мост, Логовое шоссе, проспекты Ленина, Химиков, Ленинградский и другие.

Стоит отметить, что ремонт дорог по новой технологии был впервые был опробован в прошлом году на участке дороги по проспекту Ленина возле кинотеатра "Юбилейный". Тогда дорожники оставили два технологических кармана на проезжей части для планового ремонта тепловых камер, замены запорной арматуры и плит перекрытия. Асфальт они положили только после окончания всех инженерных работ.

Планируется, что в 2018 году уже отработанная технология позволит обеспечить однородность дорожного полотна, нормативное водоотведение и качественное выполнение работ по проекту "Безопасные и качественные дороги" уже на новых участках.