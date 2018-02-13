Новокузнечанка стала виновницей ДТП с пятью машинами

Сразу пять автомобилей столкнулись на пересечении улиц Лазо и Куйбышева в Новокузнецке около 15:20 в понедельник, 12 февраля.

Предварительно установлено, что виновницей аварии стала 41-летний водитель Toyota Karina E. На перекрестке неравнозначных дорого автоледи не уступила автомобилю, который ехал по главной дороге. В результате Toyota Karina E столкнулась с Toyota Avensis. Затем машина новокузнечанки опрокинулась и врезалась в Lada-2107, та в свою очередь столкнулась с BMW X3. Toyota Avensis врезалась в Toyota Corolla.

В результате инцидента травмы получили сама виновница ДТП и её 24-летний пассажир. Выйти из машин участникам аварии помогали спасатели.

Фото: "Управление по защите населения и территории Новокузнецка"