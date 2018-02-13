В Кемерове вновь объявлен режим «чёрного неба»

Сотрудники Кемеровского гидрометцентра изменили режим неблагоприятных метеоусловий с первого на второй. По прогнозам специалистов, он продлится до 18:00 14 февраля.

Стоит отметить, что второй уровень "чёрного неба" введен за 2018 год впервые. Как пояснили в гидрометцентре, при первом режиме НМУ предприятиям рекомендуется сокращать количество выбросов на 10-20%, а при втором – на 20-40%.

Решение о введении нового уровня было принято в результате мониторинга погодных карт. В ближайшее время в регионе сохранится отсутствие ветра и осадков. В результате вредные выбросы не рассеиваются, а остаются в воздухе в виде смога.

Впрочем, специалисты отметили, что на сегодня, 13 февраля, ситуация в областном центре остается стабильной, и есть вероятность, что уже завтра режим №2 снимут или снизят до первого.