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В Новокузнецке 11-летний мальчик попал под автобус

13 февраля 2018 в 15:59

Пострадавший переходил дорогу на красный свет.

Днем 12 февраля в Центральном районе Новокузнецка 11-летний мальчик попал под колеса автобуса ПАЗ. Как сообщили в городской ГИБДД, в 15:45 ребенок переходил проезжую часть на улице Транспортной по регулируемому пешеходному переходу на запрещенный сигнал светофора. Водитель автобуса не успел вовремя среагировать на появление пешехода.

В результате наезда ребенок получил травмы, в настоящее время пострадавшего доставили в больницу.


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