В Новокузнецке 11-летний мальчик попал под автобус

Пострадавший переходил дорогу на красный свет.

Днем 12 февраля в Центральном районе Новокузнецка 11-летний мальчик попал под колеса автобуса ПАЗ. Как сообщили в городской ГИБДД, в 15:45 ребенок переходил проезжую часть на улице Транспортной по регулируемому пешеходному переходу на запрещенный сигнал светофора. Водитель автобуса не успел вовремя среагировать на появление пешехода.

В результате наезда ребенок получил травмы, в настоящее время пострадавшего доставили в больницу.