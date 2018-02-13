В Новокузнецке 11-летний мальчик попал под автобус

Пострадавший переходил дорогу на красный свет.
Днем 12 февраля в Центральном районе Новокузнецка 11-летний мальчик попал под колеса автобуса ПАЗ. Как сообщили в городской ГИБДД, в 15:45 ребенок переходил проезжую часть на улице Транспортной по регулируемому пешеходному переходу на запрещенный сигнал светофора. Водитель автобуса не успел вовремя среагировать на появление пешехода.
В результате наезда ребенок получил травмы, в настоящее время пострадавшего доставили в больницу.
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