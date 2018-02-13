Кузбассовец украл 70-килограммовый сейф ради 4 тысяч рублей

Мужчина специально приехал в другой город ради кражи.

Инцидент произошел в южной столице Кузбасса. В полицию Новокузнецка обратился работник местной организации и сообщил о пропаже сейфа. Входе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого.

Им оказался ранее неоднократно судимый 28-летний житель Прокопьевска. Рецидивист приехал из родного города на такси специально ради совершения преступления. Он повредил замок на входной двери в складское помещение и вынес оттуда 70-килограммовый сейф. Стоит отметить, что внутри сейфа находились наличные средства в сумме 4 тысячи рублей.

В отношении кузбассовца возбуждено уголовное дело. Ему также предстоит ответить еще за две аналогичные кражи.