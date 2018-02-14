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Жительница Кузбасса избавилась от надоевшего собутыльника и продолжила застолье одна

14 февраля 2018 в 09:52

В Таштаголе подвыпившая 40-летняя женщина напала с ножом на своего возлюбленного. Пока мужчина истекал кровью, она продолжала застолье в одиночестве.

Инцидент случился в доме по улице 7 Ноября. Пара употребляла спиртные напитки, и в какой-то момент между ними произошла ссора. После криков и упреков женщина взяла со стола нож и ударила им сожителя в ногу.

Когда на место прибыли бойцы Росгвардии, они обнаружили раненого хозяина квартиры в одной из комнат. Примечательно, что его возлюбленная в этот момент находилась в соседней комнате и продолжала распивать спиртные напитки уже без своего суженого. Причину своего поступка подвыпившая женщина объяснить не смогла.

 


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