Тройное ДТП в Новокузнецке: пострадала девушка

Транспортное происшествие с участием сразу трех легковых авто произошло 13 февраля в южной столице Кузбасса. В 10:40 на перекрестке проспекта Курако и улицы Суворова столкнулись Skoda Octavia, Toyota Harrier и Toyota Town Ace.

Как сообщили в УГИБДД Кузбасса, виновником ДТП стал 57-летний водитель Skoda Octavia. При повороте налево он не уступил дорогу Toyota Harrier, в результате чего произошло столкновение транспортных средств. Skoda Octavia после удара наехала на дорожное ограждение, а Toyota Harrier врезалась в припаркованный автомобиль Toyota Town Ace.

В результате происшествия пострадала 29-летняя пассажирка Skoda, она госпитализирована и находится на стационарном лечении.

Фото: city-n.ru