Многодетная мать из Кузбасса на неделю забыла детей в холодном доме

В посёлке Малышев Лог трое детей несколько дней провели в неотапливаемом доме без продуктов питания. Их мать ушла в гости и забыла о том, что её ждут дома.

Как сообщили в ОМВД по Калтану, пострадавшими оказались дети 6, 8 и 15 лет, в холодном доме их обнаружила инспектор ПДН. Выяснилось, что пять дней назад их мать ушла в гости и до настоящего моменты не вернулась. В доме не было ни угля, ни дров, ни отопительных приборов, поэтому старший ребёнок даже не мог затопить печь. Температура в помещении не превышала +6 градусов. Кроме того, отсутствовали продукты питания.

Местонахождение матери установили уже полицейские, сейчас в отношении нее проводится проверка, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Ей может грозить до трех лет лишения свободы.