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Кемеровчан приглашают на «Масленичный разгуляй»

14 февраля 2018 в 15:53

В субботу, 17 февраля, на пощади Советов в Кемерове состоится праздничное массовое мероприятие, посвященное Масленице.

Как сообщили в администрации города, с 14:00 до 17:00 здесь пройдет конкурс блиноедов, аукцион «Сушки». В программе традиционно запланированы выступления творческих коллективов, флешмобы, игровые и спортивные программы, а также выставка-продажа сувениров. Среди участников «Масленичного разгуляя» разыграют призы.

Для всех желающих будет работать полевая кухня, где можно будет отведать в том числе блины и горячий чай. Кроме того, на главной площади состоится шествие ряженых и ростовых кукол. 


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