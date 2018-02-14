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В Новокузнецке обнаружен труп мужчины: в убийстве подозревают внука пенсионера

14 февраля 2018 в 16:57

Тело 83-летнего кузбассовца было найдено в одном из домов на проспекте Октябрьском.

Предварительно установлено, что накануне пенсионер распивал алкоголь со своим 33-летним внуком. В какой-то момент мужчины поссорились, и молодой родственник несколько раз ударил кулаком в грудь своего дедушку. От полученных травм пожилой мужчина скончался.

Испугавшись ответственности, внук устроил в доме погром и скрылся в неизвестном направлении.

В настоящее время в по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, с ним работают следователи.


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