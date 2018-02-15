Недовольные обслуживанием посетители разгромили кафе в Анжеро-Судженске

По словам хозяина заведения, молодые люди сначала скандалили, а затем стали крушить мебель.

Инцидент произошел в одном из заведений на улице Желябова. Двум местным жителям 23 и 27 лет не понравилось обслуживание – они долго ждали официанта. Сначала мужчины устроили словесную перебранку с персоналом кафе, а потом принялись ломать мебель и громить все вокруг. На замечания владельца молодые люди ответили угрозами, попытки утихомирить дебоширов также не привели к положительному результату.

Разъяренных посетителей отрезвила новость о том, что хозяин заведения позвонил в полицию. Они попытались скрыться, однако через некоторое время бойцы Росгвардии задержали приятелей. Дебоширы пояснили, что пришли в ярость от медлительности официанта.

В настоящее время в обстоятельствах произошедшего разбирается полиция. За устроенный погром кузбассовцы могут быть привлечены в том числе и к уголовной ответственности.