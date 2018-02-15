Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› ДТП в Кемерове: трое пострадали, один погиб

ДТП в Кемерове: трое пострадали, один погиб

15 февраля 2018 в 11:17

В среду, 14 февраля, в областной столице произошла смертельная авария. В результате столкновения двух легковушек пострадали три пассажирки, водитель погиб на месте.

Около 15:25 на улице Юрия Двужильного иномарка столкнулась с отечественной легковушкой, а затем протаранила встречную машину.

По предварительной информации ГИБДД, водитель автомобиля Ford, двигаясь со стороны ФПК в направлении микрорайона Южный, не остановился на запрещающий сигнал светофора, в результате чего столкнулся с Lada, который выезжал с территории рынка на «зелёный». После этого иномарка выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с ВАЗ-2107, остановившимся перед светофором.

В результате столкновения пассажирка предполагаемого виновника ДТП и две пассажирки ВАЗ-2107 получили травмы. Водитель ВАЗ-2107 скончался на месте.


Читайте также

Content
Недовольные обслуживанием посетители разгромили кафе в Анжеро-Судженске
Content
Сотрудники кузбасской авиакомпании похищали из посылок мобильные телефоны
Content 4
Кемеровчанка убила 4-месячного сына за то, что он долго плакал
Content 1
Киселевчанка вытолкнула гостя в окно, чтобы его не застал муж

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?