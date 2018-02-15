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Сотрудники кузбасской авиакомпании похищали из посылок мобильные телефоны

15 февраля 2018 в 12:23

Добычей грузчиков стали 450 гаджетов на сумму на общую сумму 2 650 353 рубля.

По версии следствия, шесть сотрудников ООО «Аэрокузбасс» с июня 2016 года по февраль 2017 года занимались в новокузнецком аэропорту хищениями мобильных телефонов и аксессуаров к ним. Новокузнецкая транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении обвиняемых.

Участникам преступной деятельности предъявлены обвинения в совершении 29 преступлений; одному из них, в том числе, в совершении тяжкого преступления (кража в крупном размере), так как им были похищены дорогостоящие мобильные телефоны на сумму более 262 000 рублей.

В ближайшее время уголовное дело в отношении нечистых на руку сотрудников ООО «Аэрокузбасс» рассмотрит Прокопьевский районный суд. Обвиняемым грозит до шести лет лишения свободы.


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