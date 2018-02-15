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Кемеровчанка убила 4-месячного сына за то, что он долго плакал

15 февраля 2018 в 15:48

Многодетную мать приговорили к реальному лишению свободы.

Установлено, что ночью малыш плакал и тем самым доставлял 35-летней женщине неудобства. Разозлившись, она схватила ребёнка за ногу и, лёжа на диване, перекинула за свою спину. После этого рукой с силой надавила на лобную часть его головы. В результате 4-месячный ребёнок умер.

Суд признал кемеровчанку виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека и приговорил к семи годам в колонии общего режима. Осуждённую взяли под стражу в зале суда. 

Известно, что у кемеровчанки осталось трое несовершеннолетних детей. В настоящее время они проживают с бабушкой.


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