Кемеровчанка убила 4-месячного сына за то, что он долго плакал

Многодетную мать приговорили к реальному лишению свободы.
Установлено, что ночью малыш плакал и тем самым доставлял 35-летней женщине неудобства. Разозлившись, она схватила ребёнка за ногу и, лёжа на диване, перекинула за свою спину. После этого рукой с силой надавила на лобную часть его головы. В результате 4-месячный ребёнок умер.
Суд признал кемеровчанку виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека и приговорил к семи годам в колонии общего режима. Осуждённую взяли под стражу в зале суда.
Известно, что у кемеровчанки осталось трое несовершеннолетних детей. В настоящее время они проживают с бабушкой.
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