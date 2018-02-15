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Киселевчанка вытолкнула гостя в окно, чтобы его не застал муж

15 февраля 2018 в 16:57

От полученных повреждений мужчина скончался на месте. Негостеприимная хозяйка предстанет перед судом по обвинению в убийстве.

По версии следствия, 37-летняя обвиняемая распивала спиртные напитки с приятелем, пока ее сожитель был на работе. В какой-то момент она попросила гостя уйти, чтобы муж не застал из вдвоем. Получив отказ, женщина локтем разбила стекло в окне кухни и, схватив гостя сзади за плечи, резко вытолкнула его с четвёртого этажа.

Осознав, что случилось, женщина позвонила сожителю и рассказала о случившемся. Свой поступок она объяснила тем, что испугалась реакции мужа на присутствие в доме постороннего мужчины.


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