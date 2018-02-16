На выезде из областной столицы произошла авария с двумя пострадавшими

Вчера днем на выезде из Кемерово на Яшкинскую трассу произошла авария с участием автомобилей Honda Civic и ГАЗ-3302. Как было предварительно установлено, мужчина 59 лет, управлявший иномаркой, при обгоне попутного авто потерял управление машиной. На встречке иномарка столкнулась с движущимся там ГАЗом.

В результате столкновения автомобилисты получили травмы. 40-летнему водителю ГАЗа медпомощь была оказана на месте и назначено амбулаторное лечение. А вот водителю иномарки потребовалась госпитализация.