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На выезде из областной столицы произошла авария с двумя пострадавшими

16 февраля 2018 в 12:20

Вчера днем на выезде из Кемерово на Яшкинскую трассу произошла авария с участием автомобилей Honda Civic и ГАЗ-3302. Как было предварительно установлено, мужчина 59 лет, управлявший иномаркой, при обгоне попутного авто потерял управление машиной. На встречке иномарка столкнулась с движущимся там ГАЗом.

В результате столкновения автомобилисты получили травмы. 40-летнему водителю ГАЗа медпомощь была оказана на месте и назначено амбулаторное лечение. А вот водителю иномарки потребовалась госпитализация.


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