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Кузбасский Йети стал героем мультфильмов

16 февраля 2018 в 14:22

В южной столице в школе безопасности «ЗнайКак» создали мультфильм, где главным героем стал Йети. По плану, это будет целый мультсериал, первая серия которого уже опубликована.

Она посвящена безопасному поведению на льду. Герои мультика Кабан и Лось катаются на коньках. Когда Кабан оказался в воде, провалившись под лед, выручает его именно Йети.

По словам руководителя студии, серия мультфильмов будет рассказывать о разных правилах безопасности, а главный герой – снежный человек – расположит к себе детишек.


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