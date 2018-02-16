В областной столице пьяные родители забыли забрать сына из школы

Вчера в Ленинском районе Кемерова в полицию обратились родители 8-летнего мальчика с заявлением о его пропаже. Мать пояснила, что ребенок не вернулся со школы, а мобильного, чтобы связаться с ним, у мальчика не было.

Полицейские начали поиск ребенка, который продлился недолго. Через 40 минут школьника нашли на одной из детских горок.

Выяснилось, что мальчик ждал, когда родители заберут его с занятий, которые закончились в 11 утра. Однако мама с папой с утра пили алкогольные напитки и про сына забыли. Родителей ребенок не дождался и пошел гулять.

Сейчас нерадивых отца и мать ждет штраф.