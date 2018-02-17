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В Новокузнецке пожарные спасли жильцов загоревшейся квартиры

17 февраля 2018 в 19:08

Пожар в одном из многоэтажных домов в южной столице Кузбасса случился сегодня ночью. Когда прибыли пожарные, из окна на 5-м этаже девятиэтажки шел дым. Мужчина и женщина, находившиеся в помещении, не сумели вовремя эвакуироваться. Они ждали помощи сотрудников МЧС у окна.

Жильцов квартиры спасли с помощью пожарной лестницы. На месте возгорания работали 19 сотрудников МЧС с шестью единицами техники, которые оперативно ликвидировали возгорание.

Предварительно установлено, что пожар начался из-за нарушений при использовании электроприборов.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.


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