В Кузбассе таракан на пицце в магазине попал на видео

В соцсетях появился ролик, снятый в магазине Ленинска-Кузнецкого, где продаются продукты питания. На готовой пицце, которую предлагают посетителям, ползал таракан, что и запечатлел автор ролика.

Видео было выложено в сеть, и пользователи обсудили инцидент. Многие возмущались антисанитарией. Сам автор ролика рассказал, что когда обратил внимание продавца на насекомое, та лишь покачала головой.

При этом пользователи предположили, что во многих магазинах есть тараканы, просто не всегда их можно увидеть.