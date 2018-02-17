В Анжеро-Судженске мужчина сорвался с масленичного столба и попал в реанимацию

Происшествие случилось сегодня днем в центре Анжеро-Судженска. На площадке, где традиционно проводятся масленичные гулянья, объявили конкурс: нужно залезть на столб и достать подарок.

Первым вызвался один из присутствующих мужчин. Он долез до висящего на вершине столба подарка, но когда начал спускаться, соскользнул и упал вниз с большой высоты.

Мужчина сразу потерял сознание, дежурившие здесь медики не смогли привести его в чувство. Мужчина госпитализирован, сейчас находится в реанимации.