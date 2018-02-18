Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› 13 кемеровчан эвакуировано из горящего общежития

13 кемеровчан эвакуировано из горящего общежития

18 февраля 2018 в 17:33

Вчера поздним вечером, в 22:24, пожарным поступил сигнал о пожаре в общежитие на Октябрьском проспекте областной столицы. На место происшествия выехали 26 пожарных с 8 единицами техники. Этажи здания с пятого и выше были сильно задымлены.

Специалисты начали обход квартир и эвакуацию жителей. Было эвакуировано 11 взрослых и двое детей.

Пожар был оперативно ликвидирован в 22:45. В итоге были повреждены дверь лифта, мебель на лестничной площадке, окно, электрокабель.

Предварительно причиной возникновения пожара называется неосторожность при курении.

Фото: Вконтакте


Читайте также

Content 141026
Кузбассовец получил травму в сауне и через три месяца комы скончался
Content 0 139751 62fe871e orig
В Анжеро-Судженске мужчина сорвался с масленичного столба и попал в реанимацию
Content 2
Четыре человека были травмированы в аварии маршрутки и иномарки в Новокузнецке
Content 0 139751 62fe871e orig
Травмированный на масленичных гуляньях кузбассовец находится в тяжелом состоянии

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?