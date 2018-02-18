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В Прокопьевске в результате драки у торгового центра погиб молодой человек

18 февраля 2018 в 18:02

О происшествии, которое случилось в пятницу у ТЦ «Чайка», сообщили очевидцы в соцсетях. Конфликт между двумя молодыми людьми возник в здании центра. Один из парней достал пневматический пистолет, после чего охранники вывели конфликтующих на улицу.

Там конфликт продолжился. Вместо пистолета парень вооружился ножом и нанес сопернику несколько ударов. Очевидцы вызвали полицию и скорую, но по их словам долго не могли дозвониться в ведомства. 20-летнего пострадавшего доставили в медучреждение.

Один удар пришелся в бедренную артерию молодого человека, в результате чего, несмотря на старания врачей, он погиб.

Кроме того, в соцсетях обсудили, что свидетелей конфликта было много, но вмешиваться и разнимать парней никто не спешил.


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