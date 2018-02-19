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Стала известна причина пожара авто в Белове

19 февраля 2018 в 10:40

В МЧС Кузбасса рассказали подробности возгорания автомобиля в поселке Новый Уренгой, в результате которого погиб 58-летний мужчина.

Тело мужчины было найдено в полностью выгоревшей машине в частном гараже. По предварительным выводам экспертов, пожар произошел из-за неосторожности при курении.

В результате случившегося также обгорели стены внутри гаража площадью 25 квадратных метров. Для тушения пламени сотрудникам МЧС потребовалось 16 минут, были задействованы 11 человек и три единицы техники.


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